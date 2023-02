15. Woche: Anna Adamyan präsentiert stolz ihren Babybauch

Anna Adamyan (26) gibt ihren Fans ein Babybauch-Update! Im November vergangenen Jahres hatte die Ex-GNTM-Teilnehmerin total stolz verkündet, dass sie schwanger ist. Trotz ihrer Endometriose-Erkrankung und zahlreicher Versuche hat es geklappt – die Beauty und ihr Mann Sargis Adamyan (29) erwarten ein Baby. Dass sie sich über einen kleinen Jungen freuen dürfen, ist auch schon bekannt. Nun zeigt Anna ihren Bauch, in dem ihr Goldjunge heranwächst!

Via Instagram teilte die werdende Mama nun ein neues Foto, auf dem sie total stolz ihre Mini-Kugel präsentiert. Dazu gab Anna ihrer Community auch ein paar neue Schwangerschaftsdetails. "Heute bin ich schon in der 15. Woche. In der vierten Woche haben wir von unserem Wunder erfahren und rückblickend vergeht die Zeit so zügig", schwärmte die 26-Jährige. Dass sie nun endlich tatsächlich schwanger sei, sei immer noch ein unbeschreibliches Gefühl.

Vor wenigen Tagen hatte Anna mit ihren Liebsten ihren Mini Adayman mit einer niedlichen Babyparty gefeiert. Mit jeder Menge Blumen, Geschenken, leckerem Essen – und selbstredend mit ihrer Familie und Freunde wurde die Babyshower augenscheinlich zu einem sehr emotionalen Tag. "Der Tag war wirklich wundervoll!", hatte Anna rückblickend für der Party geschwärmt.

Instagram / sargis_adamyan Anna Adamyan mit ihrem Mann Sargis Adamyan

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit Ultraschallbild

Instagram / lenaflckntn Anna Adamyans Babyparty

