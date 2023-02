"Mini Adamyan": Schwangere Anna Adamyan feiert Babyparty

Anna Adamyans (26) Vorfreude ist riesig. Die ehemalige Gemany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Sargis Adamyan freuen sich seit Ende vergangenen Jahres auf Nachwuchs. Schließlich mussten sie auf ihrem Weg, eine Familie zu gründen, einige Rückschläge einstecken: Anna leidet an Endometriose, musste eine Fehlgeburt verkraften und konnte nicht auf natürlichem Wege schwanger werden. Umso glücklicher ist Anna nun schwanger zu sein, was sie mit einer Babyparty jetzt groß feierte.

Die Beauty repostete in ihrer Instagram-Story einige Bilder und Videos, die ihre Gäste geteilt haben. So wurde ihr Veranstaltungsort für die Feier liebevoll mit jeder Menge Blumen und Kerzen dekoriert. Für die Party ließ das Model eine Torte und kleine Kuchen mit der Aufschrift "Mini Adamyan" anfertigen. Eine Fotoleinwand mit einem Bogen aus Luftballons wurde ebenfalls aufgestellt, vor der sich die werdende Mama mit ihren Freunden ablichten ließ. Dabei wirkte das Model überglücklich – auch ihr Babybauch kam dabei optisch gut zur Geltung. "Der Tag war wirklich wundervoll! So viele Menschen, die wir lieben, haben den Weg und alles auf sich genommen. Dafür bin ich sehr dankbar", schwärmte sie von ihrer Party.

Auch wenn Anna sich sichtlich über ihr Babyglück freut, ist ihre Schwangerschaft nicht ganz leicht. "Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass ich täglich noch fünf und jeden dritten Tag sechs Medikamente/Hormone einnehme", hatte die 26-Jährige in ihrer Story erklärt. Zudem leide sie unter extremer Müdigkeit und Unterleibsschmerzen.

Instagram / miristlz Kuchen von Anna Adamyans Babyparty

Instagram / lenaflckntn Anna Adamyans Babyparty

Instagram / lenaflckntn Anna Adamyan mit einer Freundin

