Mögliches NFL-Aus: Wird Aaron Rodgers sich zurückziehen?

Wird ihm ein Licht aufgehen? Aaron Rodgers (39) ist seit 2008 der Quarterback im NFL-Team Green Bay Packers. Drei Jahre später gewann er den Super Bowl. Der Ex-Verlobte von Shailene Woodley (31) – der mithilfe einer Drogenpflanze seine beste Saison gespielt haben soll – überlegt jedoch nun, die Mannschaft zu wechseln oder ganz aufzuhören. Aaron hofft, dass Dunkelheit ihm bei der Entscheidung hilft!

Der 39-Jährige sprach in der "The Pat McAffe Show" darüber, nach dem Super-Bowl-Wochenende eine viertägige Auszeit in purer Dunkelheit zu nehmen: "Ich habe die coole Gelegenheit, in der Abgeschiedenheit ein wenig Selbstreflexion zu betreiben. Ich habe das Gefühl, dass ich damit einer endgültigen Entscheidung ein ganzes Stück näherkommen werde." Über einen möglichen Ruhestand sagte Aaron: "Es ist zu 100 Prozent eine Sache, über die ich nachdenke."

Deshalb sei es für den Sportler so wichtig, sich für einen klaren Blick in die Zukunft zu isolieren: "Ich will eine Entscheidung treffen, von der ich denke, dass es das Beste für mich ist." Auch für Tom Brady (45) – der seine NFL-Karriere Anfang Februar endgültig beendete – war diese Erkenntnis eine große Sache.

