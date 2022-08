Aaron Rodgers verdankt Drogenpflanze seine "beste Saison"

Aaron Rodgers (38) lüftet das Geheimnis um seinen großen Football-Erfolg! Als NFL-Spieler ist der US-Amerikaner heute weltweit bekannt – und das Talent kommt nicht von ungefähr: Bereits zu Highschool-Zeiten spielte der Super Bowl-Champion den beliebten Ballsport. Heute ist der Athlet als Quarterback bei den Green Bay Packers unter Vertrag. Jetzt behauptet Aaron: Nur dank der Ayahuasca-Pflanze spielte er die "beste Saison" seines Lebens!

Im "Aubrey Marcus Podcast" verriet Aaron, dass psychedelische Erfahrungen, die die eigene Wahrnehmung stark verändern, ihn zu seinem Sport-Erfolg geführt haben: In Südamerika hatte er die Ayahuasca-Pflanze, eine tropische Pflanzenart, aus der ein psychedelisch wirkender Tee hergestellt wird, zum ersten Mal genommen – nach seiner Rückkehr gewann Aaron 2020 und 2021 den Award für den Most Valuable Player (zu Deutsch: "Wertvollster Spieler"). Für den Ex von Shailene Woodley (30) konnte das kein Zufall sein: "Es gibt so viele Mythen und Gerüchte darüber. Ich hatte eine magische Erfahrung [...]. Ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Erfahrung mir den Weg für die beste Saison meiner Karriere geebnet hat", berichtete der Sportler von seinem Drogen-Trip.

Heute sagt Aaron über seine Drogenerfahrung, dass er durch die Pflanze herausfinden wollte, wie sich reine Liebe anfühlt – was seiner Meinung nach auch funktioniert hat: "Ich bin viel freier bei der Arbeit, als Führungskraft, als Teamkollege, als Freund, als Liebhaber", schwärmte der 38-Jährige.

Getty Images Aaron Rodgers, Football-Spieler

Getty Images Der Football-Star Aaron Rodgers im Dezember 2021

Getty Images Aaron Rodgers, Football-Spieler

