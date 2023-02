Shania Twain verrät: Sie ist mit Harry Styles befreundet

Was für eine Überraschung! Die kanadische Sängerin Shania Twain (57) hat in ihrer Karriere schon drei Chart-Alben herausgebracht. "Come On Over" zählt mit über 40 Millionen verkauften Platten zu den meistverkauften Musikalben der Geschichte. Im Jahr 2022 performte sie als unerwarteter Gast mit Harry Styles (29) auf der Bühne beim Coachella-Festival. Jetzt überraschte Shania mit der Information, dass sie und Harry befreundet sind.

In der Radiosendung "Magic Breakfast" verriet die fünffache Grammy-Besitzerin den Moderatoren Ronan Keating (45) und Harriet Scott: "Wir reden nicht über Mode. Wir haben eigentlich noch nie über Mode gesprochen. Wir reden über Themen wie 'Wie geht es deiner Mutter?' Wir reden eher über so persönliche Dinge." Dabei beglückwünschen sie sich wohl auch zu neuen Filmen oder zu einem neuen Album. "Einfach so ein süßes Zeug", beendete Shania ihre Äußerungen zu Harry.

Anfang des Jahres plauderte Shania darüber, wie glücklich es sie mache, dass Harry ihre Musik liebt. Seine Mutter sei wohl ebenfalls ein großer Fan von der "Who’s Gonna Be Your Girl"-Interpretin. Harry hat also schon als Kind die Songs von Shania gehört und Gefallen an ihnen gefunden.

Getty Images Shania Twain bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2023

Instagram / shaniatwain Shania Twain im Januar 2023

