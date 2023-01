Shania Twain ist glücklich: Harry Styles liebt ihre Musik

Ihre Musik hält sich über Generationen. Shania Twain (57) sang sich in den 90ern mit ihrem Album "The Woman in Me" in die Herzen vieler. Auch Harry Styles (28) blieb nicht verschont. Dabei trennen den jungen Megastar und die Grammy-Gewinnerin 29 Jahre! Im April 2022 gaben die beiden zwei von Shanias Hits auf der Coachella-Bühne zum Besten und stehen seither in Kontakt. Jetzt teilte die Sängerin einen persönlichen Auszug aus einem Gespräch der beiden!

Wie Shania gegenüber Today erzählte, hatte Harry ihr ein Geständnis gemacht: "Ich liebe meine Mutter dafür, weil ich deine Musik liebe." Sie soll es nämlich gewesen sein, die dem Popstar in seiner Kindheit Songs der Interpretin vorgespielt und somit auch ihn zum eingefleischten Fan gemacht hatte, berichtete Shania weiter. Dafür überraschte die Crossover-Künstlerin Mama Styles sogar einmal mit einem Anruf zum Geburtstag.

Durch den gemeinsamen Auftritt mit Harry schließe sich für Shania ein Kreis. "Er ist eines der Kinder aus der Generation, die vor 25, 30 Jahren als Vier- bis Sechsjährige in meinem Publikum saßen. Jetzt entsteht eine Art Full-Circle-Moment, weil sie alt genug sind, ohne ihre Eltern auf meine Konzerte zu kommen", plauderte sie im Interview aus.

Instagram / annetwist Harry Styles und seine Familie, Weihnachten 2022

Getty Images Harry Styles bei den Grammys 2021

Getty Images Shania Twain mit Grammy bei den 38. Grammy Awards

