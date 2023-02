Mit Alessio: Laura Maria Rypa teilt Familienbild zu viert!

Was für ein süßer Schnappschuss! Die Influencerin Laura Maria Rypa (27) und ihr Partner Pietro Lombardi (30) durften vor rund einem Monat ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen – Sohnemann Leano Romeo. Der einstige DSDS-Gewinner brachte seinen gemeinsamen Sohn mit Sarah Engels (30) in die Beziehung. Alessio (7) kann scheinbar gar nicht genug von seinem neuen Geschwisterchen bekommen. So süß posieren die vier nun für ein Familienbild!

Auf Instagram teilt Laura ihr Glück mit ihren Followern. Auf einem niedlichen Schnappschuss liegt sich die Familie glücklich in den Armen. Dabei hat Alessio stolz sein kleines Geschwisterchen auf dem Arm und ist ganz der fürsorgliche große Bruder. "Familie Lombardi", schreibt die frischgebackene Mama zu dem Bild. "Familie ist, wo das Leben beginnt und die Liebe niemals endet", fügt sie hinzu. Die Beauty gibt zudem ein Versprechen: "Wir werden immer für euch da sein."

Laura wünscht sich offenbar auch noch weiteren Nachwuchs. "Ich will mit Sicherheit noch zwei Kinder. Aber abwarten", verriet die 27-Jährige in einer Fragerunde auf der Social-Media-Plattform. Die Familienplanung scheint also noch lange nicht abgeschlossen zu sein.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Baby Leano, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Dezember 2022

