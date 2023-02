Nach Herzstillstand: Damar Hamlin dankt Notfallsanitätern

Damar Hamlin (24) dankt seinen Lebensrettern! Vor einigen Wochen hatte der Football-Star seine Fans in große Sorge versetzt: Bei einem Spiel seines Teams war er plötzlich zusammengebrochen und hatte einen Herzstillstand erlitten. Ebenso wie auf dem Spielfeld musste der NFL-Spieler auch im Krankenhaus reanimiert werden. Inzwischen ist er wieder wohlauf. In einer emotionalen Rede findet Damar nun liebevolle Worte für die Ersthelfer, die ihm das Leben gerettet haben!

Eigentlich werden bei den NFL-Honors die besten Footballspieler des Jahres geehrt. Bei der diesjährigen Ehrung am Donnerstag standen jedoch die Ersthelfer im Mittelpunkt, die sich Anfang des Jahres um Damar kümmerten. Nachdem die Notfallsanitäter vorgestellt wurden, griff der 24-Jährige laut People zum Mikrofon und sprach einige wertschätzende Worte: "Ich möchte mich bei allen auf dieser Bühne für alles bedanken, was sie für mich getan haben. [...] Die Reise wird weitergehen."

Auch im Netz hatte sich Damar erst kürzlich gemeldet, um sich bei der Unterstützung seiner Follower zu bedanken. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich für all die Liebe, die Unterstützung und all das bin, was mir entgegengebracht wurde", hatte er in einem Instagram-Video verlauten lassen. Er hätte "mental, physisch und sogar spirituell" eine Menge zu verarbeiten gehabt.

Anzeige

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Sportler

Anzeige

Getty Images Damar Hamlin, Football-Spieler

Anzeige

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Football-Spieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de