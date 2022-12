Regisseur verrät: Darum wählte er Halle Bailey für "Arielle"

Regisseur Rob Marshall (62) äußert sich. Im Juli 2019 wurde bekannt, dass Halle Bailey die Hauptrolle in der Realverfilmung des Disney-Klassikers "Arielle" ergattern konnte. Bereits wenige Wochen später hagelte es bereits erste Kritik, da die Schauspielerin der animierten Figur nicht ähnlich genug sehe. Andere hingegen freuten sich darüber, dass eine Afroamerikanerin die Hauptrolle zugesprochen bekommen hat. Viele interpretierten die Wahl der Darstellerin als Zeichen gegen Rassismus. Nun klärte Regisseur Rob auf, was wirklich hinter der Besetzung von Arielle steckte.

"Wir haben einfach nur nach der besten Schauspielerin für die Rolle gesucht, Punkt", stellte der Filmproduzent im Interview mit EW klar. Es sei laut ihm keine Absicht gewesen, dass die Wahl auf eine nicht hellhäutige Darstellerin gefallen ist. "Wir haben uns jeden und jede Ethnie angesehen", betonte er weiter. Letztendlich sei für ihn ausschlaggebend gewesen, dass die Person "unglaublich stark, leidenschaftlich, schön, klug und clever" ist.

Dass die Wahl von Halle als Arielle dennoch für so viel Trubel und vor allem bei den Kids für Begeisterung gesorgte hatte, habe ihn überrascht. "Damit habe ich nicht gerechnet, denn irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir diese Art von Dingen schon so weit hinter uns gelassen habe, aber dann merkt man, dass wir das in gewisser Weise nicht haben", gab der 62-Jährige zu. Für ihn sei es sehr bewegend gewesen, zu sehen, wie wichtig diese Art von Casting für die Welt ist.

Getty Images Rob Marshall, Regisseur

Getty Images Halle Bailey, Filmstar

Getty Images Rob Marshall im Januar 2015

