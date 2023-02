Trennung von MGK? Megan Fox legt ihren Verlobungsring ab

Die Hinweise verdichten sich! Vor wenigen Tagen hatten erstmals Gerüchte die Runde gemacht, dass es zwischen Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) kriseln soll. Grund dafür war ein kryptischer Social-Media-Post der Schauspielerin. Kurz darauf löschte sie nicht nur die Pärchenbilder sondern auch ihr Instagram-Profil. Doch haben der Musiker und der Hollywoodstar wirklich eine Krise? Jetzt gibt es noch mehr Anzeichen für eine Trennung – denn Megan hat ihren Verlobungsring abgelegt.

Ein Insider plauderte gegenüber People aus, dass die Hochzeit der beiden auf der Kippe stehen würde. "Sie haben ihre Verlobung noch nicht offiziell aufgelöst, aber Megan hat bereits ihren Ring abgelegt", verriet die Quelle dem Magazin. Das Paar habe bereits in der Vergangenheit das ein oder andere Problem gehabt. "Aber dieses Mal scheint es ziemlich ernst zu sein", betonte der Informant. Zwischen der Transformers-Darstellerin und dem Rapper herrsche derzeit Funkstille.

Bevor die 36-Jährige ihren Ring abgelegt hatte, soll es zu einem großen Streit zwischen ihr und ihrem Verlobten gekommen sein. "Megan und MGK hatten eine große Auseinandersetzung in Arizona", hatte ein Informant Us Weekly erzählt. Daraufhin habe die dreifache Mutter sich dazu entschieden, am Samstag nicht das Konzert des 32-Jährigen zu besuchen. "Sie hat die Pläne gecancelt und ist weggeflogen", hatte die Quelle verraten.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Mai 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards

