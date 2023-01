"Besessen": Sängerin Rihanna liebt ihre Rolle als Mutter!

Rihanna (34) kann sich wohl nichts Schöneres vorstellen! Die Sängerin und A$AP Rocky (34) hatten Anfang vergangenen Jahres verkündet, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im Mai 2022 war es dann endlich so weit: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt. Seitdem sind die beiden hin und weg von ihrem kleinen Wunder, wie nun auch bestätigt wurde: Rihanna genießt ihr Mama-Dasein in vollen Zügen!

Wie ein Insider nun gegenüber dem People-Magazin verriet, erfülle es die "Rehab"-Interpretin total, ein Kind bekommen zu haben. "Rihanna liebt es, eine Mutter zu sein. Sie ist besessen von ihrem kleinen Jungen", plauderte die Quelle aus. Aber nicht nur die Sängerin sei sehr happy, denn auch der Papa gehe in seiner Vaterrolle auf! So soll er ebenfalls sehr involviert sein und sich als ein großartiger Papa erweisen.

Wie sehr die "Diamonds"-Interpretin in ihr Nesthäkchen vernarrt ist, hatte sie im vergangenen November gegenüber Vogue verraten. "Egal, was du gerade tust oder was du fühlst, wenn er dich anlächelt, ist alles andere einfach weg. Das ist das Beste", hatte Rihanna von ihrem Sohn geschwärmt. Der Kleine habe ein besonderes Lächeln und sei in ihren Augen einfach das glücklichste Baby.

Getty Images Asap Rocky und Rihanna bei der Met Gala 2021

Getty Images A$AP Rocky im Februar 2019

Getty Images Rihanna im Februar 2020 in New York

