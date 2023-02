Wegen Travis-Aus? Kylie Jenner posiert nackt unter Dusche

Kylie Jenner (25) zeigt, was sie hat! Anfang des Jahres gingen überraschende Neuigkeiten um die Welt: Laut einem Insider sollen die The Kardashians-Darstellerin und ihr On-off-Partner Travis Scott (31) in Zukunft getrennte Wege gehen. Seit 2017 waren die Reality-TV-Bekanntheit und der Rapper zusammen gewesen. Seit das angebliche Liebes-Aus an die Öffentlichkeit kam, teilt die Unternehmerin immer wieder sexy Selfies im Netz. Nun heizt Kylie ihren Fans mit einem nackigen Pic unter der Dusche ein!

Via Instagram teilt Kylie kürzlich eine Reihe an verschiedenen Schnappschüssen. Ebenso wie aufreizende Spiegelselfies hat die 25-Jährige dabei auch einige Outfit-Pics für ihre Follower parat. Vor allem mit einer ganz bestimmten Aufnahme sorgt Kylie dabei für Aufsehen. Auf einem Foto zeigt sich die Mutter von Töchterchen Stormi Webster (5) und Sohnemann Aire Webster (1) splitterfasernackt beim Duschen. Ihren Körper verdeckt sie darauf lediglich mit zwei Blumensträußen. Ob sie Travis damit verdeutlichen will, was er verpasst?

Dass Kylie mit ihren heißen Pics auf die Trennung anspielt, konnte man bereits vor einigen Wochen vermuten. Zu gemeinsamen Schnappschüssen mit ihrer besten Freundin Anastasia Karanikolaou schrieb sie nämlich: "Ich kann nicht verlieren, wenn ich mit dir bin." Dabei rekelten sich die BFFs in knappen Outfits auf einem Bett.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Februar 2023

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott im Mai 2022

Instagram / kyliejenner Anastasia Karanikolaou und Kylie Jenner im Januar 2023

