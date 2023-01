Spielt Kylie Jenner hier auf die Trennung von Travis an?

Kylie Jenner (25) scheint es nach der Trennung von Travis (31) an nichts zu fehlen. Im Jahr 2017 ist die The Kardashians-Bekanntheit mit Travis Scott zusammengekommen. Seitdem führen die Eltern von zwei gemeinsamen Kindern eine holprige On-off-Beziehung. Erst kürzlich bestätigte ein Insider, dass das Paar erneut beschlossen haben soll, getrennte Wege zu gehen. Bestätigt haben die beiden die Trennungsgerüchte bisher noch nicht. Spielt Kylie mit diesen heißen Pics jetzt auf die Trennung von dem Rapper an?

Seit einigen Wochen teilt Kylie immer wieder aufreizende Pics im Netz. Etwa um dem "Astroworld"-Interpreten zu zeigen, was er verpasst? Auch mit der neuen Bilderreihe auf ihrem Instagram-Profil könnte die Unternehmerin auf die Trennung von Travis anspielen. "Ich kann nicht verlieren, wenn ich mit dir bin", lauten die Worte unter den Pics der 25-Jährigen, auf denen sie sich gemeinsam mit ihrer besten Freundin Anastasia Karanikolaou in knappen Outfits auf einem Bett rekelt.

Nach der Trennung soll sich Kylie voll und ganz auf ihren Alltag als Businessfrau und Mutter konzentrieren. "Kylie ist sehr fokussiert auf ihre Kinder und ihr Geschäft. Sie ist kein großer Partylöwe. Travis ist das Gegenteil. Er mag es, Party zu machen", stellte eine ihr nahestehende Quelle gegenüber People klar. Ein endgültiges Liebes-Aus befürchtet der Informant jedoch nicht: "Sie haben sich in der Vergangenheit schon mehrmals getrennt und dies ist wahrscheinlich nicht das Ende ihrer Beziehung."

Instagram / kyliejenner Anastasia Karanikolaou und Kylie Jenner im Januar 2023

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott im Mai 2022

