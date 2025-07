Neue Seite: Fans feiern Laura Blond bei "Beauty & The Nerd"

Laura Maria Lettgen, bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten wie Are You The One – Reality Stars in Love, überrascht derzeit die Zuschauer von Beauty & The Nerd mit einer völlig neuen Seite von sich. In der jüngsten Folge am Donnerstag zeigte die Social-Media-Persönlichkeit, die sonst eher für Streitereien und Dramen bekannt ist, eine unerwartet einfühlsame und unterstützende Art. Mit ihrem Teampartner Sammy, einem der sogenannten Nerds der Show, geht Laura liebevoll um und bestärkt ihn mit Respekt und Empathie dabei, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln.

Diese Wandlung blieb auch bei den Zuschauern nicht unbemerkt. Auf TikTok überschlagen sich die Fans mit Lob für die Reality-TV-Bekanntheit. Eine Userin schrieb begeistert: "'Beauty & The Nerd' zeigt immer, ob die Leute wirklich ein gutes Herz haben oder nur so tun, und Laura hat den Test absolut bestanden." Andere kommentierten ebenfalls positiv und sprachen davon, dass Laura sie mit ihrer sehr sympathischen Art überrascht habe. "Ich halte von Laura echt nicht viel, aber sie ist sooo toll zu ihrem Nerd", stellte eine weitere Nutzerin fest. Der herzliche Umgang scheint Lauras Darstellung in der Öffentlichkeit eine neue Facette hinzuzufügen.

Laura und ihr Teampartner Sammy erobern die Herzen der Zuschauer im Sturm. In der vergangenen Folge war das "Beauty & The Nerd"-Abenteuer für das beliebte Paar jedoch um ein Haar vorbei. Die beiden bekamen von ihren Mitstreitern während der Nominierung die meisten Stimmen. In einem Exit-Quiz gegen Chanelle Wyrsch (29) und ihren Teampartner Sebastian bekamen sie noch einmal die Chance, um ihren Verbleib in der Villa zu kämpfen – und das erfolgreich. Bei einer Schätzfrage bewiesen sie ihr Können und setzten sich gegen Chanelle und Sebastian durch. Die Zuschauer können nun also noch mehr von der "neuen Laura" sehen.

Joyn / Benjamin Kis Laura Maria Lettgen, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Joyn / Benjamin Kis Sammy von "Beauty & The Nerd"

Joyn / Benjamin Kis Sebastian von "Beauty & The Nerd"