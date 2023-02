26 Jahre: Victoria Beckham macht David süße Liebeserklärung

Victoria (48) und David Beckham (47) scheinen immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Im Juli 1999 heiratete das ehemalige Spice Girls-Mitglied den Ex-Fußballer in einer privaten Zeremonie. Gemeinsam haben die Eheleute vier Kinder, die sie über alles lieben. Auf ihren Social-Media-Accounts beweisen die beiden Briten zudem immer wieder, wie glücklich sie doch miteinander sind. Anlässlich des Valentinstags richtete Victoria nun zuckersüße Worte an David.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 48-Jährige nun zwei Aufnahmen der beiden Turteltauben in jungen Jahren. Einem Zeitstempel am linken Rand der Bilder ist zu entnehmen, dass die Schnappschüsse aus dem Jahr 1999 stammen. Während Vic und David auf dem ersten Foto noch lächelnd in die Kamera blicken, schmusen sie auf dem zweiten innig miteinander. "26 Jahre und immer noch mein Herzblatt, ich liebe dich so sehr", schwärmte die Designerin von ihrem Liebsten. Bei den Fans kamen sie süßen Pärchen-Pics ebenfalls gut an. "Ich bewundere euch und eure immerwährende Liebe. [...] Ihr seid wahre Vorbilder" oder "Ihr seid das süßeste Paar, das ich je gesehen habe", lauten nur einige entzückte Kommentare.

Auch David ließ es sich nicht nehmen, der Mutter seiner Kinder eine kleine Liebeserklärung zu machen. Der einstige britische Nationalspieler teilte ebenfalls ein Erinnerungsstück aus den Anfängen der Beziehung. "Alles Gute zum Valentinstag für meine Liebste", schrieb er schlicht in seinem Post.

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im Juli 1999

Instagram / davidbeckham David Beckham und Victoria Beckham

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham 2019 in Spanien

