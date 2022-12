23 Jahre: Victoria Beckham blickt auf Ehe mit David zurück

Victoria Beckham (48) und ihr David (47) verbindet so eine lange Zeit! Das ehemalige Spice Girls-Mitglied und der Ex-Profifußballer schritten vor 23 Jahren, am 4. Juli 1999, im Schloss Luttrellstown bei Dublin vor dem Traualtar. Seitdem sind die beiden trotz immer wieder aufkommender Gerüchte um eine Liebeskrise nach wie vor unzertrennlich. Jetzt blickt Victoria auf ihre Ehe mit David zurück!

Im Interview mit The Business of Fashion verriet die Modedesignerin: "Die Hochzeit war nicht so riesig, wie sie von allen dargestellt wurde." Tatsächlich sei nur der engste Kreis, darunter Victorias Spice Girls-Kolleginnen, Davids Fußballkollegen sowie Freunde und Familie, zur Hochzeit eingeladen worden. Die Hochzeit sei viel intimer gewesen, als sie Medienberichten zufolge ausgesehen habe, erklärte die 48-Jährige. Die Brünette fasste ihr Liebesglück zusammen: "Wenn ich diesen Mann nicht aufrichtig lieben würde - ich meine, 23 Jahre sind eine lange, lange Zeit."

Im vergangenen Juli hatten die beiden ihren 23. Hochzeitstag gefeiert, den Victoria mit einem Beitrag auf Instagram zelebrierte. In dem widmete sie ihrem Gatten rührende Worte: "Sie sagen, er ist nicht lustig, sie sagen, ich lächle nie, sie sagen, es würde nicht halten. Heute feiern wir 23 Jahre Ehe. David, du bist mein Ein und Alles, ich liebe dich so sehr", schrieb sie unter ein Foto, das die beiden überglücklich zeigt.

Getty Images David Beckham und seine Victoria im Jahr 2008

Getty Images David und Victoria Beckham, Mai 2003

Getty Images David und Victoria Beckham im November 2014

