Fans wollen neue Musik von Rihanna: Sie bezieht Stellung!

Die Fans müssen sich gedulden! Rihanna (34) legte im Rahmen der Super Bowl-Halftime-Show einen spektakulären Auftritt hin und verkündete auch ihre zweite Schwangerschaft. Ihre Fans freuen sich sehr für sie, doch eigentlich hatten sie darauf gehofft, dass die Sängerin neue Musik ankündigt. Das jüngste Album "Anti" der Popikone stammt schließlich aus dem Jahr 2016, und seitdem gab es nur sehr wenig von ihr zu hören. Tatsächlich will Rihanna neue Musik veröffentlichen – weiß aber noch nicht wann!

Im Talk mit "Good Morning America" fragte Interviewer Michael Strahan (51) die 34-Jährige: "Deine Fans warten, kannst du ihnen Neuigkeiten verkünden?". Die "Desperado"-Interpretin erklärte: "Ich freue mich sehr darauf, neue Musik von mir zu veröffentlichen, aber ich habe dazu noch keine genaueren Updates." Zuletzt beehrte die Sängerin mit ihrer Stimme den Song "Lift Me Up" aus dem Soundtrack zum Film "Black Panther: Wakanda Forever". Für dieses Lied ist Rihanna für einen Oscar nominiert.

Mit ihrer Halftime-Show-Performance überzeugte die baldige Zweifachmutter ihre Anhänger sehr. "Was war das gerade? Rihanna hat mich jetzt für alle Halftime Shows ruiniert! Sorry, aber das kann keiner mehr toppen", lautete ein Fan-Kommentar in den sozialen Medien.

Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt bei den Grammys 2018

Anzeige

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super-Bowl-Halftime-Show, Februar 2023

Anzeige

Glaubt ihr, dass es in den nächsten Jahren neue Musik von Rihanna geben wird? Ja, ich denke schon... Nein, ich denke eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de