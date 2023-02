Fans rasten aus: Lieferte Rihanna die beste Halftime Show?

Kommt an diese Halftime Show überhaupt noch was heran? In der Nacht von Sonntag auf Montag fand das Endspiel des Super Bowls 2023 statt. Dieses Mal versüßte keine Geringere als Rihanna (34) das Warten in der Halbzeitpause und lieferte dabei ordentlich ab: Bei ihrem ersten Bühnenauftritt seit sieben Jahren begeisterte sie mit einem heißen Medley aus Fan-Favoriten wie "Rude Boy", "Work" und "Umbrella" – die Kirsche auf der Torte war aber die Live-Enthüllung ihrer zweiten Schwangerschaft! Die Superbowl-Fans zeigten sich total beeindruckt und sprechen schon jetzt von der besten Halftime Show aller Zeiten!

Auf Twitter wurde Rihannas Mega-Performance natürlich fleißig kommentiert: "Was sie da gerade schwanger abgeliefert hat, könnten die meisten nicht mal ohne Baby!", zeigte sich ein User beeindruckt. "Rihanna ist einfach eine Göttin, sie ist wie ein verdammter Phönix aus der Asche wieder auferstanden", jubelte ein anderer Nutzer – dem konnte dieser Fan wohl nur zustimmen: "Was war das gerade? Rihanna hat mich jetzt für alle Halftime Shows ruiniert! Sorry, aber das kann keiner mehr toppen."

Neben Rihannas hammermäßiger Stimme und Tanzschritte waren auch viele von ihrem Outfit begeistert: Die Zweifachmama in spe trug einen feuerroten, mehrlagigen Jumpsuit – und darunter ein hautenges Oberteil in der gleichen Farbe, das ihren hübschen Babybauch bestens zur Geltung brachte. Ihr Brüste wurden zudem von einem Latex-Bustier umschmeichelt. "Wie heiß kann eine Schwangere aussehen? Rihanna: Ja!", schwärmte ein Zuschauer und bekam für seinen Kommentar viel Zuspruch.

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super Bowl Halftime Show, Februar 2023

Getty Images Rihanna während ihrer Halftime Show für den Super Bowl 2023

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super Bowl Halftime Show, Februar 2023

