Natascha Ochsenknecht erinnert sich an Fehlgeburt zurück

Natascha Ochsenknecht (58) denkt an einen schweren Schicksalsschlag zurück. Das ehemalige Model steht schon sehr lange in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihren Kindern Wilson Gonzalez (32), Jimi Blue (31), Cheyenne (22) und dessen Ehemann Nino können Fans sie jetzt in der neuen Staffel von Diese Ochsenknechts sehen. In der Realityshow zeigt sich die Familie ganz privat. Nun sprach die dreifache Mutter über ihre Fehlgeburt.

Natascha verlor ein Jahr vor Jimis Geburt ein Kind. Damals war sie im fünften Schwangerschaftsmonat. Bei "Ein Promi – ein Joker" erzählte sie jetzt davon: "Jimi ist auf den Tag genau ein Jahr, nachdem ich das Kind verloren habe, geboren." Dadurch hat für sie jedes ihrer Kinder eine besondere Rolle: "Wilson ist der Erstgeborene, Jimi wurde mir zweimal geschenkt und Cheyenne ist das einzige Mädchen."

Ihren Verlust hatte Natascha lange geheimgehalten. Sie wollte nicht, dass die Öffentlichkeit davon erfährt und habe nur in ihrem engsten Kreis darüber gesprochen. Öffentlich sprach die Blondine erst 2019 über ihren Schicksalsschlag.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Mutter Natascha

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Szene aus "Diese Ochsenknechts"

Getty Images Natascha Ochsenknecht bei der Pressekonferenz von "Diese Ochsenknechts" 2023

