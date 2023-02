Peinlich? Olivia Wilde schmachtet vergebenen A$AP Rocky an

Hat Olivia Wilde (38) etwa ein Auge auf A$AP Rocky (34) geworfen? Die "Don't Worry Darling"-Regisseurin hatte sich im November nach etwa zwei Jahren Beziehung von dem Sänger Harry Styles (29) getrennt und ist somit wieder auf dem Markt. Im Gegenteil zu Rocky: Der Rapper ist mit Rihanna (34) liiert, welche gerade ihre zweite Schwangerschaft öffentlich machte. Olivia gab im Netz zu, den baldigen Zweifachpapa attraktiv zu finden!

Die 38-Jährige postete in ihrer Instagram-Story ein Video von Rihannas Partner, in dem dieser seine Liebste bei ihrem Super-Bowl-Auftritt bejubelt und filmt. Dazu schrieb Olivia: "Wenn ich vorher schon dachte, er sei heiß, dann haut mich das nun wirklich um" und markierte das Musikerpaar sogar. Wenige Stunden später löschte sie den Beitrag schon wieder. Sie bekam wohl Kritik dafür, den vergebenen Mann anzuhimmeln. In einer weiteren Story rechtfertigte sich die Blondine: "Für alle, die es verdreht haben: Es ist heiß, seinen Partner zu respektieren."

Die Schauspielerin soll sich, seit sie wieder Single ist, auch mit ihrem Ex-Mann Jason Sudeikis (47) besser verstehen. "Jetzt, wo [Harry und Olivia] sich getrennt haben, ist es für Jason und Olivia einfacher, miteinander auszukommen", hatte eine Quelle kürzlich gegenüber dem amerikanischen Magazin ET berichtet.

Getty Images Rihanna mit A$AP Rocky bei der Premiere von "Black Panther: Wakanda Forever"

Getty Images Olivia Wilde im November 2022

Getty Images Olivia Wilde und Jason Sudeikis, Schauspieler

