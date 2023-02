Rihanna verdiente fast nichts mit ihrem Super-Bowl-Auftritt!

Wer hätte das gedacht? Rihanna (34) sorgte für Stimmung im Rahmen ihrer spektakulären Halbzeit-Show-Performance während des Super Bowls. Vor ihr traten bereits Popikonen wie Michael Jackson (✝50), Lady Gaga (36) oder Madonna (64) dort auf. An Geld mangelt es der "Desperado"-Interpretin dank ihrer Karriere bestimmt nicht, aber trotzdem sollte sie eigentlich durch ihren Auftritt im State Farm Stadion in Arizona eine große Gage bekommen – denkt man. Tatsächlich verdiente Rihanna aber fast nichts an ihrem Super-Bowl-Auftritt!

Brian McCarthy von der National Football League erklärte gegenüber Newsweek: "Die NFL deckt alle Kosten, die mit der Halftime-Show in Verbindung stehen und zahlt einen sogenannten Gewerkschaftsanteil des jeweiligen Performers. Aber an sich bezahlen wir die Künstler nicht für ihren Auftritt." Der erstattete Anteil sei ein minimaler Betrag, der den Musikern aufgrund von Verträgen mit deren Union ausbezahlt werden muss.

Die jeweiligen Künstler sollen allerdings zufrieden damit sein, für ihre Performance im Rahmen des Super Bowls nicht bezahlt zu werden. Es wird als eine große Ehre angesehen, für die Halbzeit-Show auserwählt zu sein und durch den Auftritt bietet sich eine große Reichweite für den Performer.

Getty Images Rihanna beim Super Bowl 2023

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super-Bowl-Halftime-Show, Februar 2023

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super-Bowl-Halftime-Show, Februar 2023

