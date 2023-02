Auf OnlyFans "prostituiert": Sam Dylan disst Anne Wünsche

Sam Dylan (32) teilt heftig gegen Anne Wünsche (31) aus. Anfang des Jahres hatte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin verkündet, dass sie auf OnlyFans durchstarten möchte. Von Post zu Post wird die Influencerin seither immer offener und zeigt noch freizügigere Aufnahmen von sich auf der Erotik-Plattform. Doch das ist offenbar nichts für jedermann. Sam Dylan verriet Promiflash jetzt, dass solch sexy Pics für ihn ein absolutes No-Go sind – und teilte dabei gegen Anne aus.

Im Interview mit Promiflash bei der Pre-Valentinstagsparty "Liebesreich" by David Lovric plauderte der Realitystar aus, was er niemals auf Social Media zeigen würde: "Sex. Als ich noch einen Freund hatte, wurden wir für ‘Sextape’ angefragt. Da haben wir aber sofort gesagt, dass wir das nicht machen. Ich zeige alles, alles was witzig ist und auch alles, was nicht so toll ist, aber bei nackt und Sex…" Der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer habe noch genug Geld, um seinen Körper nicht auf OnlyFans vorführen zu müssen. "Das können irgendwie Anne Wünsche und so machen. Die können sich auf OnlyFans prostituieren. Das mache ich nicht", wetterte Sam.

Doch Sex vor der Kamera kommt auch für die 31-Jährige nicht infrage. "Ich würde zum Beispiel nie in die Porno-Richtung gehen", hatte sie vor wenigen Wochen in ihrer Instagram-Story betont. Anne liebe es lediglich, mit ihren Bildern zu provozieren. "Und tatsächlich kommt das auch sehr gut an", hatte sie sich gefreut.

Getty Images Sam Dylan im Dezember 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2023

