Harry Styles schwärmt für Jennifer Aniston: Jetzt texten sie

Könnte das die nächste Hollywood-Liebesgeschichte werden? Harry Styles' (29) Karriere hatte als Mitglied der Band One Direction begonnen. Heutzutage ist der Brite als Solo-Künstler mega-erfolgreich und räumte zuletzt zahlreiche Preise ab. Privat läuft es allerdings nicht allzu gut. Im November trennte der Musiker sich nach etwa zwei Jahren von der Regisseurin Olivia Wilde (38). Aber Harry könnte angeblich eine Chance bei Megastar Jennifer Aniston (54) haben!

Der 29-Jährige hatte bereits zugegeben, dass er früher für die Friends-Darstellerin geschwärmt habe. Eine Quelle verriet Mirror jetzt, dass die 54-Jährige ihn kontaktiert habe. Sie könne sich wohl etwas mit ihm vorstellen. "Jen hat mit Freunden darüber gescherzt, mit wem sie als Nächstes zusammenkommen könnte, und es wurde über Harry gesprochen. Er erfüllt alle Kriterien – er ist erfolgreich, intellektuell, eigen und cooler als fast jeder andere", plauderte der Informant aus.

Zuletzt hatte der "As It Was"-Interpret sich ziemlich vor Jennifer blamiert. Sie hatte ein Konzert des Sängers in Los Angeles besucht und genau bei diesem Auftritt war ein Fauxpas passiert: Während Harry sich für seine Performance gebückt hatte, war seine Hose gerissen!

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

MEGA Harry Styles

