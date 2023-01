Bei Konzert: Harry Styles' Hose zerriss vor Jennifer Aniston

Ganz schön peinliche Panne! Harry Styles (28) ist mittlerweile weltweit durch seine charmante Art und mitreißenden Songs über Generationen hinweg beliebt. Seine Karriere begann als Mitglied der Boy-Band One Direction. Seit August 2022 tourt der Hottie durch die Welt und präsentiert seine energiegeladenen Sounds mit extravaganten Live-Performances. Am vergangenen Donnerstag stand er vor einem riesigen Publikum in Los Angeles. Und dann passierte Harry etwas, bei dem jeder andere wohl im Erdboden versunken wäre.

Wie die amerikanische Zeitschrift Hollywood Life jetzt berichtete, soll dem "As It Was"-Interpreten auf der Bühne die Hose gerissen sein, als er sich für seine Performance bückte. Und als ob das nicht schon unangenehm genug wäre, saß wohl auch noch der Megastar Jennifer (27) Aniston in dem Publikum. Doch das schien Harry nicht weiter zu stören. Er amüsierte sich über seine kaputte Hose und versuchte den Schlitz mit seiner Hand weitestgehend zu verdecken.

Doch dieser Fauxpas war in den vergangenen Wochen nicht der einzige Vorfall auf seiner Tour. Als er im Dezember seine Konzertreihe in Brasilien fortsetzte, soll seine Bühnencrew überfallen worden sein. Dabei wurde wohl niemand verletzt, doch es sollen einige Instrumente entwendet worden sein.

Anzeige

MEGA Harry Styles bei einem Konzert

Anzeige

MEGA Harry Styles

Anzeige

MEGA Harry Styles im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de