Nach Trennung: Iris Klein fliegt wieder zurück nach Mallorca

Iris Klein (55) fliegt zurück in ihre Wahlheimat Mallorca. Um die Reality-TV-Bekanntheit tobt aktuell noch immer ein handfestes Drama: Ihr Ehemann Peter verliebte sich in Yvonne Woelke (41) und soll eine Affäre mit ihr gestartet haben. Die Ehe der Eltern von Daniela Katzenberger (36) scheint also gescheitert. Iris flüchtete daraufhin aus dem gemeinsamen Haus zu ihrer Tochter Jenny Frankhauser (30) nach Deutschland und hatte zuletzt einen Dreh. Nun ist Iris aber wieder auf dem Weg zurück...

In ihrer Instagram-Story verkündete sie, dass der Dreh beendet ist und sie jetzt wieder zurückfliegt. "Für mich geht es wieder nach Hause, auf die Insel. Und da freue ich mich auch schon wieder drauf", meldete sich Iris aus dem Hotelzimmer und teilte anschließend einige Selfies aus dem Flugzeug. Für ihre Zeit auf Mallorca hat Iris auch schon konkrete Pläne – denn sie hat sich eine Grippe eingefangen: "Ich glaube, ich bleibe die nächsten Tage einfach im Bett und mache gar nichts."

Wo genau dieses Bett aber stehen wird, verriet Iris nicht – kehrt sie vielleicht doch wieder zurück in die gemeinsame Finca mit ihrem Ehemann oder kommt sie bei ihrer Tochter Daniela unter? Zuvor hatte die 55-Jährige nämlich verkündet, aus dem Haus der Eheleute auszuziehen und es Peter zu überlassen.

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im Februar 2023

Anzeige

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de