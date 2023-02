Doch kein Photoshop-Fail? Kendall Jenner rechtfertigt sich

Kendall Jenner (27) liefert Beweise! Mit der Reality-TV-Serie Keeping up with the Kardashians war die Schwester von Kylie Jenner (25) oder Kim Kardashian (42) weltberühmt geworden. Auch als Model und Unternehmerin ist die Beauty inzwischen total erfolgreich. Kein Wunder also, dass die Laufstegschönheit eine Menge Follower im Netz hat, die das Leben der TV-Bekanntheit ganz genau unter die Lupe nehmen. Zuletzt wurde ihr ein Photoshop-Fail nachgesagt. Im Netz räumte sie nun mit den Pfusch-Gerüchten auf!

Via Instagram teilte Kendall Anfang der Woche ein Bild, das sie in einem knappen Bikini im Urlaub zeigt. Darauf kniet die 27-Jährige in der Hocke und stützt sich dabei mit ihren Fingern ab – die auf dem Schnappschuss unverhältnismäßig lang aussehen. Ihre Follower beschuldigten sie deshalb eines Photoshop-Fails, was sie nun mithilfe ihrer Freundin Hailey Bieber (26) zurückwies. In ihrer Story teilte die Frau von Justin Bieber (28) ein Video, in dem Kendall ihre tatsächlich äußerst große Handfläche präsentiert und fügt hinzu, dass ihre BFF "schon immer verdammt lange Hände und Finger" hatte.

Ob sie ihre Follower damit beruhigen kann? Immerhin sammelten sich in der Bildunterschrift ihrer Bilderreihe einige verwirrte Fan-Kommentare. "Was ist mit deiner Hand passiert?" oder "Ich schreie! Schaut euch ihre riesige Hand an", hieß es unter anderem seitens der User.

Instagram / haileybieber Kendall Jenner im Februar 2023

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Februar 2023

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

