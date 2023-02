John Travolta soll seiner verstorbenen Frau noch treu sein

Er vermisst seine Frau sehr! John Travolta (68) war ganze 29 Jahre lang mit Kelly Preston (✝57) verheiratet. Im Juli 2020 starb die Mutter seiner Kinder im Alter von 57 Jahren an Brustkrebs. Der "Pulp Fiction"-Darsteller erinnert im Netz seither regelmäßig an die Schauspielerin und macht aus seiner Trauer kein Geheimnis. Jetzt wurde bekannt: John soll seiner verstorbenen Gattin bis über den Tod hinaus die Treue geschworen haben!

"John sieht sich immer noch als verheirateten Mann und sagt, dass er Kelly bis zu seinem Tod treu bleiben wird", verriet ein Insider gegenüber RadarOnline. Der 68-Jährige lasse sich von seinen Freunden nicht drängen, auf ein Date zu gehen. Stattdessen hinge er immer noch sehr an seiner Frau und rede ständig von ihr. "Es ist traurig, aber er hat im Grunde ein Zölibatsgelübde für den Rest seines Lebens abgelegt", erzählte die Quelle weiter. Sich in jemand anderes zu verlieben soll für den "Saturday Night Fever"-Darsteller einem Verrat an das Andenken seiner Kelly gleichkommen.

Im vergangenen Oktober hatte der Grease-Star seiner Ehefrau einen Instagram-Post zum Geburtstag gewidmet. Er zeigte ein gemeinsames Foto mit Kelly in jüngeren Jahren. Glücklich strahlen die Eheleute in die Kamera. Sie wirken fröhlich und gelöst. Zu der Aufnahme hatte John geschrieben: "Happy Birthday an meine liebste Tanzpartnerin. Wir lieben und vermissen dich Kelly!"

Getty Images John Travolta und Kelly Preston im Jahr 2004

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und ihre Kinder Ella und Benjamin beim Film Festival in Cannes 2018

Instagram / therealkellypreston Benjamin, Kelly Preston, Ella und John Travolta

