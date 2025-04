John Travolta teilt rührende Hommage an seinen Sohn Jett (†)

John Travolta (71) hat anlässlich des Geburtstags seines verstorbenen Sohnes Jett (✝16) eine rührende Hommage auf Instagram geteilt. Der Schauspieler postet ein bisher unbekanntes Foto, das ihn als jungen Vater zeigt, wie er Jett, damals noch im Kleinkindalter, liebevoll in die Höhe hält. "Alles Gute zum Geburtstag, Jett – ich vermisse dich so sehr. Ich liebe dich für immer!", formuliert John zu dem Bild. Sein Sohn wäre in diesem Jahr 33 Jahre alt geworden. Er war 2009 im Alter von nur 16 Jahren während eines Familienurlaubs auf den Bahamas an den Folgen eines Krampfanfalls verstorben.

Jett war das erste Kind, das John mit seiner 2020 verstorbenen Ehefrau Kelly Preston (✝57) bekam. Seit dem Alter von zwei Jahren litt er an der Kawasaki-Krankheit, einer seltenen entzündlichen Erkrankung, und John bestätigte später, dass sein Sohn auch im Autismus-Spektrum diagnostiziert wurde und häufig unter Anfällen litt. Trotz der tragischen Ereignisse betonte der Filmstar immer wieder, wie besonders die gemeinsamen Jahre mit Jett waren. "Wir haben eine sehr erfüllte Zeit zusammen gehabt, sind um die Welt gereist und haben so viele Orte gemeinsam entdeckt", erinnerte er sich einst in einem Interview mit Hello!.

Neben Jett hat John mit Kelly zwei weitere Kinder, Ella Bleu (25) und Benjamin, die auch ein wichtiger Mittelpunkt seines Lebens sind. Die Tochter des Hollywood-Stars wurde kürzlich sogar von der renommierten Londoner Modelagentur Storm Models unter Vertrag genommen, die auch für die Entdeckung von Kate Moss (51) verantwortlich war. Ihr stolzer Papa würdigte ihren Auftritt bei der New York Fashion Week auf Instagram mit den Worten: "So stolz auf Ellas Debüt in New York City."

Instagram / johntravolta John Travolta mit seinem Sohn Jett

Getty Images Ella Bleu Travolta und John Travolta, Oktober 2024