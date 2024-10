Ella Bleu Travolta widmet Mama Kelly (†57) rührenden Post

Ella Bleu Travolta (24) hat im Gedenken an ihre verstorbene Mutter Kelly Preston (✝57) bewegende Zeilen geteilt. Am 13. Oktober wäre die Schauspielerin 62 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass teilte Ella jetzt auf Instagram ein Foto ihrer Mutter und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag, Mama. Ich liebe dich", gefolgt von einem weißen Herz-Emoji. Die berührende Nachricht zeigt, wie tief die Verbindung zwischen Mutter und Tochter war und wie sehr Ella ihre Mutter vermisst. Nach einem zweijährigen Kampf gegen den Brustkrebs verstarb Kelly im Juli 2020 im Alter von nur 57 Jahren.

Kelly und ihr Mann John Travolta (70) galten über Jahrzehnte hinweg als eines der Traumpaare in Hollywood. Sie heirateten 1991 und teilten nicht nur ihr Privatleben, sondern auch ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Gemeinsam standen sie in mehreren Filmen vor der Kamera, darunter "Old Dogs – Daddy oder Deal" und zuletzt in "Gotti" im Jahr 2018, in dem sie ein Ehepaar spielten. 2009 mussten sie einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen, als ihr Sohn Jett (✝16), der seit seiner Kindheit an Krampfanfällen litt, während eines Urlaubs auf den Bahamas verstarb.

Für John war dies nicht der erste schwere Verlust. Seine frühere Partnerin Diana Hyland verstarb im März 1977 mit nur 41 Jahren an Brustkrebs. Nur ein Jahr später starb seine Mutter Helen Travolta mit nur 66 Jahren ebenfalls an Brustkrebs. All die Schicksalsschläge konnten John jedoch nicht davon abhalten, weiterhin sein Leben zu leben und für seine Familie da zu sein. Trotz des Todes ihres Sohnes Jett fanden Kelly und John Trost in ihrer Familie und begrüßten 2010 ihren jüngsten Sohn Benjamin (13). Ella Bleu hat eine enge Bindung zu ihrem Vater. Sie steht ihm und ihrem jüngeren Bruder zur Seite und tritt in die Fußstapfen ihrer Eltern, indem sie eine Karriere in der Schauspielerei verfolgt.

Anzeige Anzeige

Instagram / johntravolta Kelly Preston mit ihren beiden Kindern Ella Bleu und Benjamin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Preston und John Travolta, Juni 2018