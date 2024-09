Ella Bleu Travolta teilt rührendes Video mit Mama Kelly (†)

Ella Bleu Travolta (24) widmet ihrer verstorbenen Mama Kelly Preston (✝57) ein eigenes Lied. Vor vier Jahren musste sich die Tochter von John Travolta (70) von ihrer Mutter verabschieden, nachdem diese den Kampf gegen den Brustkrebs verloren hatte. Auf Instagram veröffentlicht Ella nun einen emotionalen Videozusammenschnitt, der unter anderem das Mutter-Tochter-Gespann aus vergangenen Zeiten zeigt. Der Clip ist mit einem Lied von Ella hinterlegt, das den Namen "Little Bird" trägt. In dem Song, den sie Kelly widmet, singt sie unter anderem: "Kleiner Vogel, weine nicht. Bleibst du noch ein bisschen, bevor ich fliege? Schließ deine Augen. Willst du nicht lächeln? Sing ein Schlaflied, es wird alles gut. Was soll ich sagen?"

Unter dem Video sammeln sich bereits etliche Kommentare von mitfühlenden Fans. "Ich konnte mir das nicht ansehen, ohne zu weinen. Danke, dass du diese schönen Erinnerungen an deine wunderbare Mutter und deine Familie mit uns teilst", schreibt beispielsweise ein Nutzer. Ein weiterer schließt sich seinem Vorredner an und tippt: "Das war der schönste Beitrag, den ich seit Langem hier gesehen habe. Deine Familie ist so voller Liebe. Halte diese Liebe fest, nimm sie mit, wohin du auch gehst, was auch immer du tust."

Der Familienzusammenhalt zwischen den Travoltas ist wohl unermesslich. John musste schon so einige harte Schicksalsschläge verkraften. Mit seiner Ehefrau Kelly, mit der der "Saturday Night Fever"-Star im Jahr 1991 den Bund der Ehe einging, bekam er drei Kinder. Sein ältester Sohn Jett Travolta (✝16) verstarb allerdings als Teenager an den Folgen eines Krampfanfalls. Elf Jahre später mussten John, Ella und Benjamin dann den Verlust ihrer Ehefrau und Mutter verkraften. "Schweren Herzens teile ich euch mit, dass meine wunderschöne Frau Kelly ihren zweijährigen Kampf gegen Brustkrebs verloren hat", ließ der dreifache Vater seine Community auf Instagram damals wissen.

Instagram / ella.bleu Kelly Preston und ihre Tochter Ella Bleu

Instagram / johntravolta John Travolta mit seinem Sohn Jett und seiner Frau Kelly

