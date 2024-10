Hollywood Adieu: John Travolta plant Umzug nach Australien

Hollywood-Star John Travolta (70) plant offenbar einen Umzug nach Australien. Der 70-jährige Schauspieler soll sich von der hektischen Lebensweise in Los Angeles abwenden wollen, um ein entspannteres Leben in Down Under zu führen. Wie ein Freund der Familie dem Magazin New Idea verriet, fühle sich John in Australien nach wie vor gefeiert: "Heutzutage wird John in LA kaum noch wahrgenommen. In Australien ist das eine ganz andere Geschichte, da ist es, als wäre "Grease" gestern erschienen."

Der Insider erklärte weiter, dass John in Australien seit mehr als 40 Jahren als Prominenter gelte und nie respektlos behandelt worden sei. Und tatsächlich scheinen die Australier ihn nach wie vor sehr zu schätzen: So kaufen sie fleißig Tickets für Produktionen, die auf Johns Filmen basieren. So spielte "Grease – Das Musical" Anfang dieses Jahres vor ausverkauften Häusern – tausende australische Fans sahen sich die Produktion an.

Johns enge Bezug zu Australien besteht schon lange. Insbesondere seine Freundschaft mit der verstorbenen Olivia Newton-John (✝73), der zweiten Hauptrolle im Kult-Film "Grease", verbindet den Schauspieler mit dem Kontinent. "Ihre Freundschaft machte ihn zu einer Art Ehren-Australier, und John nimmt das sehr ernst", so der Insider weiter. Anfang des Monats flog Megastar John mit seinem Privatjet von Queenstown in Neuseeland nach Australien und verbrachte dort drei Tage mit seiner Tochter Ella Bleu (24) und seinem Sohn Benjamin (13). Das Fliegen lernte John bereits im Alter von 15 Jahren. 1978 erwarb er schließlich seine erste Jet-Pilotenlizenz.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Olivia Newton-John und John Travolta in "Grease"

Anzeige Anzeige

Instagram / johntravolta Benjamin Travolta, John Travolta und Ella Bleu Travolta

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige