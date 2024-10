Wow-Moment: John Travoltas Tochter Ella stiehlt ihm die Show

Der Filmstar John Travolta (70) kam zu der vierten Academy Museum Gala in Los Angeles am vergangenen Wochenende mit einer ganz entzückenden Begleitung: An seiner Seite posierte nämlich seine Tochter Ella Bleu (24)! Wie Fotos von der Gala zeigen, stahl die junge Schauspielerin ihrem berühmten Papa auf dem roten Teppich glatt die Show. In einem schicken schwarzen Kleid und High Heels sorgte der Promi-Spross für einen regelrechten Wow-Moment auf dem Event. Ihr ebenfalls stilsicherer Vater entschied sich für einen dunklen Smoking mit einem passenden schwarzen Hemd darunter.

Der 70-Jährige kam zu der Veranstaltung, um seine einstigen Filmkollegen Uma Thurman (54) und Quentin Tarantino (61) aus "Pulp Fiction" zu ehren. Auf Instagram teilte der Schauspieler die besonderen Momente mit seinen Co-Stars und natürlich seiner Tochter. Von seinem Nachwuchs waren die Follower auf Social Media besonders angetan. So betonte einer seiner Fans: "Ich finde es toll, dass du Ella zu all diesen Veranstaltungen als dein Date mitbringst. Ihr habt eine so schöne Beziehung."

Wie gut sich John und seine Tochter verstehen, wurde bereits mehrfach bei gemeinsamen Auftritten in der Vergangenheit deutlich. So besuchte das Vater-Tochter-Gespann auch zusammen die diesjährigen Olympischen Sommerspiele in Paris. Die geknipsten Aufnahmen der zwei zeigten, dass sie im stylishen Partnerlook erschienen sind. Während der "Grease"-Star ein dunkles Sakko und ein schwarzes Shirt mit einer Jeans trug, entschied sich die 24-Jährige für ein komplett schwarzes Outfit, um auf der Tribüne zu jubeln.

Getty Images Quentin Tarantino, John Travolta, und Uma Thurman in Los Angeles

Getty Images John Travolta und seine Tochter Ella Bleu bei den Olympischen Sommerspielen in Paris

