Es wäre ihr 60. Geburtstag: John Travolta erinnert an Kelly

Es ist ein emotionaler Tag für die Familie! John Travolta (68) musste 2020 einen furchtbaren Verlust verkraften: Seine Ehefrau Kelly Preston (✝57) starb an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung – sie wurde nur 57 Jahre alt. Die Schauspielerin hinterließ ihren berühmten Mann und zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Am 13. Oktober wäre die Hollywood-Beauty 60 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass widmet ihr John nun rührende Zeilen!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Grease-Star am Donnerstagabend ein gemeinsames Foto mit Kelly in jüngeren Jahren. Glücklich strahlen die Eheleute in die Kamera, sie wirken gelöst. Zu der Aufnahme schrieb John: "Happy Birthday an meine liebste Tanzpartnerin. Wir lieben und vermissen dich Kelly!" Die gemeinsame Tochter Ella (22) kommentierte den Beitrag ihres Papas sofort und hinterließ drei Herz-Emojis.

Ella war bereits 20 Jahre alt, als ihre Mutter verstarb – ihr Bruder Ben hingegen war erst zehn. Der Junge hat damals offenbar gefürchtet, auch noch seinen Papa zu verlieren, wie John in einem Interview verriet. Diese Angst musste der Filmstar seinem Nachwuchs dann mit einem emotionalen Gespräch nehmen.

Getty Images John Travolta, Schauspieler

Getty Images Kelly Preston und John Travolta im Juni 2018 in New York

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und ihre Kinder Ella Bleu und Benjamin im Mai 2018 in Cannes

