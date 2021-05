Für John Travolta (67) und seine Kids war es der erste Muttertag ohne Kelly Preston (✝57). Der Schauspieler erlitt vergangenes Jahr einen schweren Schicksalsschlag: Nachdem seine Ehefrau zwei Jahre gegen den Brustkrebs gekämpft hatte, erlag sie der schweren Erkrankung im Juli 2020. Seither trauert ihre Familie öffentlich im Netz – so auch am gestrigen Muttertag: John widmete Kelly ein emotionales Posting auf Social Media.

Auf Instagram teilte der Grease-Darsteller ein älteres Foto von sich und seinen Liebsten. Er hält das gemeinsame Söhnchen Benjamin (10) auf dem Arm, während sich Tochter Ella (21) sowie Kelly an John schmiegen. Dabei schauen sie den Kleinen verliebt an. "Liebe Kelly, du hast drei der wundervollsten Kinder, die ich kenne, in mein Leben gebracht. Ich danke dir. Wir lieben und vermissen dich. Alles Liebe zum Muttertag", schrieb er unter das Bild.

Auch Ella gedachte ihrer verstorbenen Mutter an dem Feiertag. So zeigte sie ein putziges Bild aus ihrer Kindheit, auf dem sie und Kelly bis über beide Ohren strahlen. Die 21-Jährige fand bewegende Zeilen, die sie unter den Beitrag schrieb: "Dein Lächeln, deine Wärme und Liebe sind unvergänglich."

John Travolta, Kelly Preston und ihre Kinder Benjamin und Ella Bleu im Jahr 2018

Kelly Preston und John Travolta bei der "Swordfish"-Premiere in L.A. im Juni 2001

Ella Bleu Travolta und ihre Mutter Kelly Preston

