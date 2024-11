Mit neuem Song: Ella Bleu Travolta ehrt verstorbene Mama

Ella Bleu Travolta (24) ehrt ihre verstorbene Mutter Kelly Preston (✝57) mit ihrer neuen Musik. Die 24-Jährige veröffentlichte kürzlich ihre Debüt-EP "Colors of Love", auf der sie mit dem Song "Little Bird" ihrer Mutter eine liebevolle Hommage widmet. "Ich wollte meiner Mutter eine Botschaft senden, die ich schon seit vielen Jahren in mir trage", erklärte Ella in der Sendung "Today" vom 8. November.

In dem Interview sprach Ella darüber, wie der Verlust ihrer Mutter sie beeinflusst hat. "Auch wenn es viel Unterstützung von allen gibt, kann es manchmal im Weg stehen, wie man sich wirklich fühlt und wie man diese letzten Worte an die Person richten möchte", sagte sie und fügte hinzu: "Dies war sozusagen meine Botschaft von einem Babyvogel an einen Mama-Vogel." Das Musikvideo zu "Little Bird" besteht aus alten Videoaufnahmen der Familie. Die Nachwuchsmusikerin veröffentlichte einen Ausschnitt des Musikvideos bereits auf Instagram. "Es war wirklich wunderschön und sehr nostalgisch, diese alten Aufnahmen anzusehen", verriet Ella. Ihr Vater John Travolta (70) unterstützte sie bei dem Projekt als Produzent und ermutigte sie, ihre Musik mit der Welt zu teilen. "Ich liebe es, mit meinem Vater zu arbeiten", betonte Ella und ergänzte: "Wenn ich es immer machen könnte, würde ich es tun. Er ist fantastisch und er ist so beschützend, weil er schon immer in der Film- und Musikindustrie tätig war, also weiß er, wie er mich beschützen muss."

Ella ist die einzige Tochter ihrer Schauspielereltern John und Kelly. Das Paar hat außerdem noch die zwei Söhne Benjamin und Jett. Letzterer starb im Alter von 16 Jahren an den Folgen eines Krampfanfalls während eines Familienurlaubs. Ella war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal neun Jahre alt. Im selben Jahr stand sie auch zum ersten Mal mit ihren Eltern für den Film "Old Dogs – Daddy oder Deal" vor der Kamera.

Getty Images Ella Bleu Travolta und John Travolta, Oktober 2024

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und ihre Kinder Ella Bleu und Benjamin im Mai 2018 in Cannes

