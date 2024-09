Ella Bleu Travolta ehrt ihre verstorbene Mutter mit Song

Zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter: Die 24-jährige Elle Bleu Travolta, Tochter von Hollywood-Legende John Travolta (70), hat am 4. September einen neuen Song mit dem Titel "Little Bird" veröffentlicht. Auf Instagram erklärte Ella: "'Little Bird' ist ein Lied über eine wunderschöne Zeit in meinem Leben." Sie fügte hinzu, dass sie zwei Jahre darüber nachgedacht habe, was der Song ausdrücken solle, nur um ihn dann schließlich über Nacht zu schreiben. Auch Papa John meldete sich zu Wort und verriet, dass das Veröffentlichungsdatum eine besondere Bedeutung für die Familie habe, da es der Hochzeitstag von ihm und Kelly Preston (✝57) sei.

Laut Berichten von E! News betonte John außerdem, dass der Song und das dazugehörige Musikvideo eine Hommage an Ellas Mutter seien. Der „Grease“-Star und Kelly heirateten im Jahr 1991, seit ihrem tragischen Tod lebt er als Single. Dabei verriet ein Insider gegenüber dem Magazin, dass Kelly nicht gewollt habe, dass John nach ihrem Tod einsam bleibt. Die Quelle fügte hinzu, dass sie ihrem Ehemann liebevoll die Erlaubnis erteilt habe, eine neue Beziehung einzugehen.

Kelly Preston, die ebenfalls eine bekannte Schauspielerin war, verstarb im Juli 2020 im Alter von nur 57 Jahren nach einem zweijährigen Kampf gegen den Brustkrebs. John hat in Interviews oft von seiner starken Bindung zu seiner Familie gesprochen und darüber, wie schwer der Verlust seiner Frau gewesen sei. Auch Tochter Ella und John stehen sich sehr nahe, und neben der Familienbande teilen die beiden offensichtlich die Liebe zur Schauspielerei und Musik.

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und Ella Travolta, Cannes Film Festival 2018

Getty Images Bild: John Travolta und seine Tochter Ella Bleu im August 2024

