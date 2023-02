"Bares für Rares"-Star 80-Euro-Waldi kündigt Veränderung an

Walter Lehnertz (56) geht unter die Künstler! Der Kunst- und Antiquitätenhändler wurde durch die beliebte Sendereihe Bares für Rares deutschlandweit bekannt. In der Show bekam er den Spitznamen 80-Euro-Waldi, den er inzwischen auch im Personalausweis und Reisepass stehen hat. Ende 2022 unterschrieb der ausgebildete Pferdewirt, für drei weitere Jahre für das ZDF-Trödel-Format vor der Kamera zu stehen. Doch jetzt kündigte Waldi eine große Veränderung an.

Waldi wird in Zukunft nicht nur mit Raritäten und Kunst handeln, sondern wird selbst zum Künstler. Schon bald werden seine Werke im nordrhein-westfälischen Euskirchen in einem ehemaligen Industriegebäude zu sehen sein, erzählte der Händler auf Instagram. Momentan werde das Gebäude noch hergerichtet. "Jetzt wird da noch Fachwerk drauf gemalt. Es sieht nachher gigantisch aus", versprach der 56-Jährige. Doch in der Galerie werde nicht nur Kunst von Waldi, sondern auch von zwei seiner Kumpels zu sehen sein, erklärte er.

Doch Waldi macht nicht nur mit Kunst Geld, sondern auch mit seinem eigenen Fan-Shop. Dort bietet er auch einen 80-Euro-Waldi-Geldschein an. Vor zehn Jahren kam der Schein bereits auf den Markt. Jetzt wurde er jedoch etwas geändert: Zum zehnjährigen Jubiläum wurde ein aktuelles Foto seines Gesichts auf die Banknote gedruckt.

ZDF / Frank Hempel Walter Lehnertz, "Bares für Rares"-Händler

ZDF/Frank W. Hempel Walter Lehnertz, Daniel Meyer, Ludwig Hofmaier, Fabian Kahl, Susanne Steiger und Markus Wildhagen

Instagram / waldi_baresfuerrares Horst Lichter und Walter Lehnertz, 2018

