Kurz nach Tod ihrer Mama: Riley Keough strahlt auf TikTok

Dieses Update wird die Fans von Riley Keough (33) sicher beruhigen! Mitte Januar hat die Schauspielerin einen großen Verlust erlitten: Ihre Mama Lisa Marie Presley (✝54) ist gestorben – die Tochter von Rock-Legende Elvis Presley (✝42) verstarb überraschend an den Folgen eines Herzinfarkts. Riley ist derzeit natürlich in großer Trauer um ihre geliebte Mutter. Doch sie scheint eine Kämpfernatur zu sein: Ihr TikTok-Debüt zeigte jetzt, dass Riley wieder fröhlich sein kann...

Vor einigen Stunden postete sie das erste Video auf ihrem brandneuen TikTok-Kanal. Hier albert Riley mit ihrem "Daisy Jones & The Six"-Kollegen Sam Claflin (36) herum: "Hey, TikTok! Wow, wir sind so gut darin. Wir sind so glücklich, jetzt hier auch auf TikTok zu sein. Hier sind wir!", witzelten die beiden Schauspieler lachend. Ihre Fans freuen sich riesig, Riley derart ausgelassen lachen zu sehen: "Das ist jetzt schon mein Lieblingsvideo des Jahres! Es ist so schön, dich glücklich zu sehen. Deine Mutter würde das wollen", betonte ein User – und bekam für seinen Kommentar viel Zuspruch.

Ob wohl auch ihr Mutterglück Riley bei der Trauer hilft? Nachdem ihr Mann Ben Smith-Petersen während der Trauerrede für Lisa Marie angedeutet hatte, dass sie gerade erst Eltern geworden sind, wurde die 33-Jährige tatsächlich mit Baby gesichtet. Laut TMZ soll die "The Girlfriend Experience"-Darstellerin heimlich eine Tochter bekommen haben.

TikTok / rileykeough Sam Claflin und Riley Keough

Getty Images Riley Keough und ihre Mutter Lisa Marie Presley im Oktober 2017

Getty Images Ben Smith-Petersen und Riley Keough im Dezember 2015

