Mit Lamettaperücke: Jorge strahlt bei "Let's Dance" in Pink

Ohne Jorge Gonzalez (55) und seine ausgefallenen Looks wäre Let's Dance wohl einfach nicht dasselbe. Seit 2013 ist der Choreograf nun schon festes Mitglied in der Jury der beliebten Tanzsendung. Dort gibt er gemeinsam mit Motsi Mabuse (41) und Joachim Llambi (58) jedes Jahr aufs Neue den Prominenten ihre Bewertungen für ihre Tanzeinlagen. Besonders fällt der gebürtige Kubaner jedoch immer wieder mit seinen verrückten Outfits und Frisuren auf! So auch beim heutigen Auftakt der neuen Staffel – Jorges funkelnder Look erinnert die Zuschauer jedoch an Weihnachtsschmuck!

Für die neue Staffel hat sich der 55-Jährige mal wieder mächtig in Schale geschmissen und seine Fans alles andere als enttäuscht! Mit einer rosafarbenen Glitzerperücke und einer ebenso funkelnden Jacke, während sein Oberkörper frei bleibt, stiehlt Jorge seinen Jury-Kollegen definitiv die Show! Die Zuschauer feiern den Juroren für seinen Look – ihnen entgeht jedoch auch nicht die Ähnlichkeit zur Weihnachtszeit. "Wenn du noch Weihnachtsschmuck übrig hast", äußert sich ein Nutzer auf Twitter. Ein anderer schreibt: "Wenn überall Geschenkpapier und Lametta ausverkauft ist."

Jorges verrückte Looks nehmen jedoch auch immer mal wieder ganz schön viel Zeit in Anspruch. "Wie viel Zeit wir am Live-Tag in der Maske benötigen, hängt natürlich immer davon ab, was wir uns vorgenommen haben", erklärte der Choreograf im Interview mit Bunte. Er gab schließlich zu: "Das sind auch schon einmal sechs Stunden geworden." Mit seinem Designer und seiner Make-up-Artistin sei der gebürtige Kubaner jedoch bereits ein eingespieltes Team und er sei dankbar für ihre großartigen Leistungen.

Getty Images Jorge Gonzalez bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Jorge Gonzalez beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Getty Images Jorge Gonzalez bei "Let's Dance" 2021

