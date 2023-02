Yay oder Nay? Brad Pitt erscheint im bunten Look am Filmset!

Brad Pitt (59) mag es bunt! Der US-amerikanische Schauspieler arbeitet aktuell an einem neuen Film. Zusammen mit seinem Ocean's Eleven-Kollegen George Clooney (61) dreht er in New York den Thriller-Streifen "Wolves". Das Konzept scheint eher auf coole, lässige Looks zu setzen – der Ex-Mann von Angelina Jolie (47) zeigte sich am Set nämlich schon öfter in Lederjacke. Doch abseits der Kameras scheint der "Babylon"-Star aktuell wilde Farbkombinationen für sich entdeckt zu haben.

Paparazzi lichteten den 59-Jährigen nun dabei ab, wie er am "Wolves"-Set ankam. Brad als erfolgreicher Hollywoodstar fällt generell schnell auf – doch mit seiner ungewöhnlichen Outfit-Wahl zog er die Aufmerksamkeit dieses Mal umso mehr auf sich. Der Hottie trug eine bunte Strickjacke in hellblau, pink sowie orange. Dazu schlüpfte der sechsfache Vater in eine weite Jeans und kombinierte dazu eine giftgrüne Beanie sowie eine rote Tasche.

Die auffällige Mütze ist derzeit offenbar das absolute Lieblingsaccessoire des Schauspielers. Bereits vor einigen Tagen hatte Brad sie während der Dreharbeiten auf seinem Kopf getragen. Ohnehin scheint er bunte Looks mehr denn je zu lieben. Schon auf der "Bullet Train"-Premiere im vergangenen Jahr präsentierte er sich in einem lockeren grünen Blazer-Kostüm – dazu wählte er ein blaues Shirt sowie gelbe Sneaker.

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Brad Pitt in New York im Februar 2023

Splash News / ActionPress George Clooney und Brad Pitt im Februar 2023

Getty Images Brad Pitt auf der "Bullet Train"-Premiere im August 2022

