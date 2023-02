Darum hat "Let's Dance"-Christian Sharon Battiste gewählt!

Christian Polanc (44) erklärt seine Wahl! Gemeinsam mit Profitänzerin Renata Lusin (35) war die Let's Dance-Bekanntheit in der vergangenen Staffel gemeinsam über das Parkett gefegt. Im Rahmen der Profi-Challenge hatte das Duo den Titel ergattert – und deshalb in diesem Jahr die Chance, ihre Tanzpartner selbst auszuwählen. Weil Renata aufgrund ihrer Schwangerschaft ausfällt, war nur Christian am Zug und entschied sich für Sharon Battiste (31). Nach der Show begründete Christian seine Wahl!

In einem RTL-Livestream verriet Christian nach der Kennenlernshow, weshalb er sich dazu entschloss, mit der einstigen Bachelorette zu tanzen. "Talent ist das eine. Aber man muss auch ein Gefühl dafür haben, ob man mit derjenigen die nächsten drei Monate verbringen kann und will. Und ob das auch funktioniert und man das Gefühl hat, man kann mit dem Menschen auch wirklich was erreichen", erklärte er seine Wahl. Außerdem schwärmte er, dass Sharon all das mitbringe, was man für die beliebte Tanzshow braucht.

Auch die anderen Tanzpaare der 16. Staffel wurden bekannt gegeben. Während Chryssanthi Kavazi (34) mit Vadim Garbuzov (35) über das Parkett rocken will, wird Anna Ermakova (22) mit Valentin Lusin (35) das Tanzbein schwingen. Massimo Sinató (42) tanzt mit Sally (22) Özcan und Knossi (36) wird in den kommenden Wochen mit Isabel Edvardsson (40) trainieren.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Christian Polanc, "Let's Dance"-Stars

RTL Sharon Battiste, "Let's Dance"-Teilnehmerin

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi in der "Let's Dance"-Jury

