"Let's Dance": Mit diesen Profitänzerinnen tanzen die Männer

Wer wird in den nächsten Wochen ganz viel Zeit miteinander verbringen? Am Freitagabend startete die neue Staffel von Let's Dance. Die Promis konnten in Gruppentänzen zeigen, was sie in Sachen Tanzen schon so drauf haben. Die Zuschauer waren zum Beispiel schon von Sharon Battiste (31) ganz begeistert. Knossi (36) und Abdelkarim (41) hingegen müssen sich wohl ordentlich ins Training stürzen. Doch welcher Mann tanzt in dieser Staffel mit welcher Profitänzerin?

Auf dem Tanzparkett verkündeten die Moderatoren Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) die Paarungen. Der ehemalige Kunstturner Philipp Boy (35) tanzt mit Patricija Ionel (28). Sternekoch Ali Güngörmüs (46) wird mit Christina Luft (32) in den nächsten Wochen übers Tanzparkett fegen und Entertainer Knossi mit Isabel Edvardsson (40). Kathrin Menzinger (34) wird Comedian Abdelkarim das Tanzen lehren. Younes Zarou (25) tanzt mit Malika Dzumaev, Michael Kraus (39) mit Mariia Maksina.

Für einen besonderen Moment sorgte Timon Krause (28). Daniel bat den Mentalisten zu erraten, mit welcher Profitänzerin er tanzen wird. Als der 44-Jährige dem Berliner die Namen seiner potenziellen Partnerin aufzählte, fiel Timon auf, dass Daniel bei dem Namen Ekatarina Leonova einen Schritt nach vorne machte. "Ich kann ja verstehen, dass man irritiert ist, wenn ich mich bewege", war Daniel verblüfft, dass Timon tatsächlich seine Tanzpartnerin erraten konnte.

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Profitänzerin

RTL Victoria Swarovski und Daniel Hartwich, "Let's Dance"-Moderatoren

RTL Timon Krause, "Let's Dance"-Kandidat

