Internationale Stars: So glamourös war der Berlinale-Auftakt

Die Berlinale glänzt nicht nur mit deutschen Promis! In Berlin findet derzeit wieder das internationale Film-Festival statt, bei dem viele verschiedene Streifen präsentiert und prämiert werden. Zu diesem Riesen-Event in der Hauptstadt fliegen die bedeutendsten Film-Stars ein – besonders der Auftakt ist dann spannend. So glamourös stolzieren Anne Hathaway (40), Kristen Stewart (32), Peter Dinklage (53) neben Elyas M'Barek (40) und Co. über den roten Teppich in Berlin!

