Die Berlinale geht los: Diese Hollywood-Stars sind dabei!

Promi-Alarm in Berlin! Am 16. Februar startet die 73. Berlinale. Bei dem zehntägigen Event werden in diesem Jahr fast 300 Filme gezeigt. Davon kämpfen 18 Produktionen für die begehrten Bären-Preise. In der internationalen Jury übernimmt dabei Twilight-Darstellerin Kristen Stewart (32) den Vorsitz. Aber sie ist nicht die Einzige mit einem langen Weg aus Hollywood – diese Mega-Berühmtheiten kommen zur Berlinale 2023!

In den Kinos der Hauptstadt werden sich in den nächsten Tagen so einige Filmgrößen tummeln. Dabei wird Schauspielerin Anne Hathaway (40) das Festival mit ihrem neuesten Film "She Came to Me" eröffnen. Wie Bild berichtete, reist neben Helen Mirren (77) auch Film-Ikone Cate Blanchett (53) an. Die Beauty wird das Drama "Tár" vorstellen, das von einer deutschen Dirigentin handelt. Außerdem ist Regie-Legende Steven Spielberg (76) dabei – er wird in diesem Jahr für seine Karriere mit dem goldenen Ehrenbären ausgezeichnet.

Am 25. Februar wird das Festival mit einer großen Preisverleihung abgeschlossen. Zum ersten Mal sind dabei auch fünf Produktionen aus Deutschland für einen der begehrten silbernen und goldenen Bären nominiert. Unter anderem tritt die 80-jährige Regisseurin Margarethe von Trotta mit ihrem Biopic-Drama "Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste" an.

Anzeige

Getty Images Kristen Stewart bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Cate Blanchett im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de