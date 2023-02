Knutschte Kendall Jenner mit Bad Bunny bei einer Partynacht?

Die Gerüchteküche brodelt! Seit 2020 hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass Kendall Jenner (27) den Basketballspieler Devin Booker (26) datet. Ein Jahr später machten die beiden ihre Liebe offiziell. Im Juni vergangenen Jahres folgte die Trennung. Doch nur wenige Monate später starteten die einstigen Turteltauben einen zweiten Anlauf, der wiederum im November scheiterte. Nun wird behauptet, dass das Model mit dem erfolgreichen puerto-ricanischen Rapper Bad Bunny (28) anbandelt!

Der Instagram-Klatsch-Account Deuxmoi setzte das Gerücht in die Welt, dass eine "alleinstehende, berühmte Model-Schwester" dabei gesehen wurde, wie sie den Musiker in einem Klub in Los Angeles geküsst habe. Kurz darauf gab die Betreiberin des Accounts im Podcast "Deux U" genauere Informationen preis: "Also enthülle ich, dass es Kendall Jenner und Bad Bunny waren. Ich habe Zeugen vor Ort, die gesehen haben, wie sie den Klub verlassen hat. Kendall verließ den Klub, stieg in ihr Auto ein und zwei Minuten später wurde Bad Bunnys Auto vorgefahren."

Benito Antonio Martínez Ocasio, wie der Hottie mit bürgerlichem Namen heißt, ist aktuell einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Mit seinen spanischen Hits ist er besonders in Lateinamerika ein Megastar. Bereits drei Jahre in Folge schaffte der 28-Jährige es mit seinen Tracks an die Spitze der Charts des Streaminganbieters Spotify. Auch drei Grammys darf der Puerto-Ricaner bereits sein Eigen nennen.

Abphotographyla / BACKGRID / Action Press Devin Booker und Kendall Jenner in West Hollywood, August 2022

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Bad Bunny, Rapper

