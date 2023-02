König Carl Gustaf von Schweden benötigt eine Herzoperation

König Carl Gustaf von Schweden (76) steht ein medizinischer Eingriff bevor. Das Oberhaupt des schwedischen Königshauses hatte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Oft mussten seine Frau Silvia (79) und seine Tochter Victoria (45) alleine Termine wahrnehmen. Zuletzt war Carl Gustaf wegen einer Erkältung ausgefallen. Nur kurz nach seiner Rückkehr muss er am Herzen operiert werden.

In einer Pressemitteilung des schwedischen Königshauses heißt es: "Auf Anraten seines Arztes wird sich Seine Majestät, der König, am Montag, dem 20. Februar 2023, einem geplanten chirurgischen Eingriff unterziehen." Dabei handele es sich um eine sogenannte "Schlüssellochoperation" in der Herzgegend. Diese Methode soll besonders schonend sein.

Bis zum 20. Februar werde Carl Gustaf noch alle Termine wie geplant wahrnehmen. "Im Anschluss an den Eingriff wird er sich ausruhen", teilt der Palast mit. Alle bis zum 3. März geplanten Termine sollen auf das Frühjahr verschoben werden. Im September feiert er sein 50-jähriges Thronjubiläum.

Anzeige

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden und seine Tochter Prinzessin Victoria von Schweden

Anzeige

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden im Oktober 2022 in Uppsala

Anzeige

Getty Images Carl Gustaf, schwedischer König

Anzeige

Glaubt ihr, dass sich das Königshaus nach der OP mit einem Update melden wird? Ja, davon gehe ich aus. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de