"Du gehörst in die Hölle": Verbale Attacke gegen Sam Smith

Das sind heftige Anschuldigungen! Der "How Do You Sleep"-Star Sam Smith (30) identifiziert sich seit 2019 als nicht-binär, das bedeutet, er sieht sich persönlich weder als männlich noch als weiblich. Im vergangenen Jahr hatte Sam mit Kim Petras (30) den gemeinsamen Song "Unholy" veröffentlicht, den sie bei den Grammy Awards und den Brit Awards als Live-Act performt hatten. Nach ihrem spektakulären Auftritt wurde ihnen "Teufelsanbetung" vorgeworfen. Nun wurde Sam von einer Fremden auf der Straße mit heftigen Worten beschimpft!

Diese Woche ging das beunruhigende Video der Szene auf den Straßen New Yorks auf Twitter viral. Aus dem Nichts schrie eine Frau den spazierenden Sam an: "Du gehörst in die Hölle, du dämonischer, verdrehter, kranker Bastard!" Sie setzte sogar noch einen drauf, indem sie Sam zurief: "Lass die Kinder in Ruhe, du krankes Arschloch. Sam Smith ist ein Pädophiler. Du hast die Kinder missbraucht, du kranker Motherf*cker, Sam Smith. Du bist böse." Das Gesangstalent reagierte nicht auf die Zwischenrufe und ging weiter. Allerdings schien Sam die Frau zwischenzeitlich selbst zu filmen. Das Video ist bis jetzt noch nirgends aufgetaucht.

Die schlimmen Anschuldigungen, die die Fremde gegen das Stimmwunder richtete, rühren wahrscheinlich vom Einfluss rechtsextremer Medien. Diese verbreiteten in den letzten Jahren das Gerücht, dass Trans-Personen, nicht-binäre Menschen und sogar Drag Queens Pädophile seien. Dazu kommen die Satanismus-Vorwürfe, mit denen das queere Duo Sam und Kim seit den Grammys zu kämpfen hat.

Getty Images Sam Smith, Sänger

Getty Images Kim Petras und Sam Smith bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Sam Smith bei den Brit Awards 2023

