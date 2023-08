Sam Smith bekommt heftige Kritik für Gastauftritt in Serie

Da bekommt aber jemand kein gutes Feedback! Sam Smith (31) ist ein britischer Popstar, der seit dem Feature auf dem Song "La La La" mit Naughty Boy einen Hit nach dem anderen veröffentlicht. Die nicht-binäre Musikbekanntheit sahnte im Laufe ihrer Karriere bereits einige Auszeichnungen ab. Anscheinend richtet sich Sams Interesse auch an das Filmbusiness, denn das Stimmwunder ist in dem Staffelfinale der Serie And Just Like That zu sehen. Allerdings bekommt Sam ordentlich Kritik für diesen Gastauftritt.

In dem Spin-off von der Kultserie Sex and the City zeigt sich das Musiktalent in einem leuchtend blauen Anzug und Plateau-Absätzen. Die Szene stellt dar, wie Charlotte York-Goldenblatt – die Rolle von Kristin Davis (58) – dem Popstar ein Gemälde verkauft. Allerdings kritisieren die Zuschauer Sams Darbietung. "Sam Smith wird keinen Award fürs Schauspielern bekommen" und "Gerade als man dachte [And Just Like That] könnte nicht schlimmer werden...", sind einige der vielen negativen Kommentare auf X.

Auch, wenn Sam vielleicht mit den Schauspielkünsten nicht überzeugen kann, konnte das Stimmwunder der Filmwelt trotzdem bereits etwas Wichtiges mitgeben – nämlich einen Song zum Soundtrack. Auch beim Barbie-Film ist hat er musikalisch mitgewirkt. Bei der Premiere in London präsentierte sich Sam in einem echt coolen Outfit.

Sam Smith im Mai 2023

Sam Smith im Februar 2023

Sam Smith auf der "Barbie"-Premiere in London 2023

