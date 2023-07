In Badeshorts: Sam Smith entspannt im Georgien-Urlaub!

Da gönnt sich jemand eine wohlverdiente Auszeit! Der britische Popstar Sam Smith (31) ist seit mehr als zehn Jahren im Musikbusiness erfolgreich. Mit Hits wie "Stay With Me" und "Unholy" konnte sich das Ausnahmetalent, das sich als nicht-binär identifiziert, weltweit einen Namen machen. Auf karrieretechnisch turbulente Monate folgt nun offenbar eine kleine Auszeit, denn: Sam entspannt aktuell im Badeurlaub in Georgien!

Wie das Stimmwunder seine Fans auf Instagram wissen lässt, befindet es sich derzeit in Georgien, um ein wenig Sonne zu tanken. Unter eine Reihe Schnappschüsse und Videos, die an einem Badefluss aufgenommen wurden, ordnet der Popstar seinen derzeitigen Standort geografisch ein: "Georgien." Während sich das Ausnahmetalent auf einem Selfie mit gezwirbeltem Schnauzbart zeigt, sieht man es auf einem weiteren Bild in schwarzen Badeshorts im Wasser stehen.

Erst vor Kurzem war Sam eine große Ehre zuteilgeworden. Für den Soundtrack von Regisseurin Greta Gerwigs (39) neuem "Barbie"-Film, hatte das Stimmwunder einen eigenen Song beisteuern dürfen. In lässigem Oversize-Look hatte der Popstar den Track "Man I Am" auf der Londoner Premiere des Streifens performt und dabei alle Blicke auf sich gezogen. Der Blockbuster mit Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (42) in den Hauptrollen bricht derzeit sämtliche Kinorekorde.

Anzeige

samsmith Sam Smith im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Sam Smith im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Sam Smith auf der "Barbie"-Premiere in London 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de