Hugh Jackman drehte "Der Sohn", als sein eigener Vater starb

Hugh Jackman (54) spricht über seinen Verlust! Der Vater des australischen Schauspielers verstarb im Jahr 2021. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Wolverine-Darsteller inmitten der Dreharbeiten zu seinem kürzlich erschienenen Film "Der Sohn". Ironischerweise geht es in dem kraftvollen Drama um eine intensive Vater-Sohn-Beziehung. In dieser schweren Zeit war der Rückhalt des Filmteams vor Ort für Hugh von großer Bedeutung!

"Ich bin jedem Mitglied der Besetzung und der Crew so dankbar", sagt der 54-Jährige im Gespräch in der "The Graham Norton Show" und fügt hinzu: "Wenn man so etwas durchmacht und einen Film dreht, der so intensiv ist, kann man es einfach nicht alleine schaffen und muss sich auf andere stützen." In dem Streifen spielt Hugh den Vater eines Jungen, der mit psychischen Problemen kämpft. Die emotionalen Dreharbeiten hätten den zweifachen Papa dazu inspiriert, seine Rolle als Elternteil selbst zu überdenken und ein Stück weit zu ändern.

Wie nah er seinem verstorbenen Vater stand, erwähnte Hugh gegenüber The Guardian vor wenigen Wochen. "Meine Mutter hat uns zurückgelassen, als ich acht Jahre alt war – also hat mein Vater uns großgezogen, er hat mir wirklich tolle Werte vermittelt." Weiter schwärmte der Golden Globes-Preisträger: "Er war nie an Dingen wie Geld und Berühmtheit interessiert, er hat uns vielmehr dazu geraten, eine gute Bildung zu erlangen und die Menschen um einen herum gut zu behandeln."

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman (r.) mit seinem Vater

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman mit seiner Mutter, 2021

